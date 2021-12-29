اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:37 م
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إفتتاح معرض الفنون التراثية للمبدعين الصغار بكفر الشيخ .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:05 م
إفتتاح معرض الفنون التراثية للمبدعين الصغار بكفر الشيخ .. صور إفتتاح معرض الفنون التراثية للمبدعين الصغار بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ،معرض الفنون التراثية للمبدعين الصغار صباح اليوم، بالقاعة الرئيسية بمديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك برعاية  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث يضم المعرض المنتجات الفنية من الكليم اليدوي المصمم على النول، وأعمال الخيامية و فنون الأركت و الرسم بالحرق على الخشب، تصميم الخداديات و التطريز بالستان، والأشغال اليدوية لتصميم الاكسسوارات المختلفة والتصميم بالخرز.


أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذا البرنامج التدريبي  يهدف إلى حث الطلائع المشاركين على الإبداع والحفاظ على الهوية المصرية، مشيراً إلى إلى سعي مؤسسة الشباب والرياضة الدائم نحو دعم النماذج المضيئة بالأخص مجال الحرف اليدوية والصناعات التراثية وإخراج أعمالهم إلى النور ، و تشجيع ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية،كذلك مساعدة النشء المشاركين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية و دعم التسويق لها من خلال تنفيذ معارض تنظمها مؤسسة الشباب والرياضة.
 
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، استعرض الحضور المعروضات الفنية للمبدعين الصغار الذي جاء نتاج التدريب الذي نظمته ادارة الطلائع بالمديرية على أيدى مدربين محترفين، خلال تدريب نظمته ادارة الطلائع بالمديرية لمدة شهرين للطلائع المنضمين للتدريب على تعلم فنون الحرف التراثية، بإشراف عزة الدري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وهالة عثمان،مدير عام البرامج، بالإضافة الى الإشراف التنفيذي  عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، لبنى أبو القاسم مدير ادارة الطلائع بالمديرية.
اشادة بمنتجات الصغار من الشباب
اشادة بمنتجات الصغار من الشباب

افتتاح معرض الفنون التشكيلية
افتتاح معرض الفنون التشكيلية

تعدد الفنون والمعروضات
تعدد الفنون والمعروضات

جانب من المعروضات التراثية
جانب من المعروضات التراثية

 


كفر الشيخ

شباب ورياضة

طلائع

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فنون تراثية

مؤسسة الشباب والرياضة

منسوجات

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