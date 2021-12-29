إحالة 8 مسؤولين بمأمورية ضرائب الزاوية الحمراء للمحاكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 129 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بمأمورية ضرائب الزاوية الحمراء للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال الجهة التى يعملون بها، مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وكشفت التحقيقات، أن المحال الأول مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الزاوية الحمراء أنشأ ملفين تصرفات عقارية رغم عدم اختصاص المأمورية بهما مكانيًا بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، وقامت المحالة الثانية، مراجع بشعبة المعلومات والحصر بمأمورية ضرائب الزاوية الحمراء، بفتح أحد الملفين رغم عدم الاختصاص مكانيًا.

وتبين أن المحالين الثالث والرابع المراجع بالمأمورية، ومراجع بشعبة الأجرة والنقل، أهملا فى الإشراف على أعمال المحال الأول، وأهمل المحال الخامس مدير شعبة القضايا في الإشراف على أعمال المحالة الثانية، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المنسوبة اليهما

وقام المحال السادس مأمور بمنطقة ضرائب القاهرة وسابقًا مأمور فحص بالزاوية بمحاسبة عدد 43 ملفا ضريبيا خاصين ببند التصرفات العقارية بنسب صافي ربح 6% لبيع الشقق و5% لبيع الأراضي دون الإطلاع على رخص البناء لكل عقار للوقوف على عدد وحداته ودون عمل معاينات أو مصادقات للوقوف على العدد الفعلي للعقارات مما أدى إلى إجراء المحاسبة الضريبية على أسس غير سليمة.

واعتمد المحال أسعار بيع وحدات خاصة ببعض الملفات الضريبية رغم بيعها بأسعار منخفضة ودون تقدير أسعارها كحالات المثل، ودون المعاينات أو الإطلاع على عقود البيع وشراء الأراضي أو سند الملكية ورخص البناء، ما أدى إلى عدم تحصيل نسبة 10% من سعر بيع الوحدة السكنية لصالح إدارة المشروعات.

وقام بمحاسبة ممولين باعتبار أن نشاطهما تجاري على الرغم من عدم إثبات وجود تصرفات أخرى لهما، حيث كان يتعين محاسبتهما بسعر ضريبة 2.5% طبقًا للقانون مما أدى إلى الوصول لصافي ربح أقل وإهدار للمال العام، وخالف التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 أثناء قيامه بمحاسبة ممول على صافي ربح 10% بدلًا من 16% مهدرًا للمال العام.

ولم يتخذ أى إجراء حيال الإخطار الوارد من التهرب الضريبي الخاص بأحد الممولين، كما لم يقم بعرض مذكرات فحص 43 ملف ضريبي على مدير الفحص المختص، وعرضها مباشرة على رئيس المأمورية مخالفًا تأشيرة المراجع، وأهمل المحال السابع مفتش بمنطقة ضرائب القاهرة وسابق مراجع بالزاوية في الإشراف على أعمال المحال السادس مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وقام رئيس مأمورية ضرائب الزاوية سابقًا وحاليًا بالمعاش بالتأشير بالمحاسبة على مذكرات فحص الملفات الضريبية بنسب صافي ربح مسترشدًا بحالات مثل لا يجوز الإسترشاد بها، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية.