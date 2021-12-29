اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:56 م
أكرم القصاص
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أفضل دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:34 م
أفضل دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية دعاء الزلزال

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دعاء الزلازل والهزات الأرضية.. من الأدعية المستحبة والتى يبحث عنها الكثيرون فى حال حدوث الزلازل التى تعد من آيات الله عز وجل، وعند حدوثها.

 

دعاء مستحب عند حدوث الزلازل
 

اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.

دعاء الزلازل والهزات الأرضية
دعاء الزلازل والهزات الأرضية
 

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