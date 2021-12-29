اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:59 م
أكرم القصاص
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أحد منفذى محطة بحر البقر: المشروع استهلك 500 ألف متر مكعب من الخرسان المسلح

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:29 م
أحد منفذى محطة بحر البقر: المشروع استهلك 500 ألف متر مكعب من الخرسان المسلح محطة معالجة بحر البقر
ماجد تمراز

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قال المهندس أحمد ماجد عماشة، منسق عام التحالف المنفذ لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إن المشروع مقام على 155 فدانا، وبجوار قناة السويس، بمنطقة تعتبر من أسوأ أنواع التربة في مصر، لذلك فإن من أهم التحديات التي قابلت القائمين عليه هو إقامته على هذا النوع السيء من التربة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "المشروع استهلك 500 ألف متر مكعب من الخرسان، وهي كانت بخرسان خاصة لحمايته من التربة ونوعية المياه التي ستدخل المخطة، وتم استخدام أفضل التقنيات لتأمين ذلك، وتم إنشاء 120 كيلو متر مواسير مختلفة الأقطار والأنواع، وتم استخدام أكثر من 80 ألف طن حديد تسليح".

وقال: "المحطة استغرقت 18 شهراً من أجل الإنشاء على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت القائمين على المشروع".

وتابع: "من أهم التحديات التي واجهتنا، هو كيفية عبور مياه بحر البقر إلى سيناء، والجميع يعرف أن ترعة السلام تعبر لسيناء عن طريق صحرات، ونحن استقطعنا بوابتين فيها، لتمرير مياه بحر البقر إلى سيناء، وتم تركيب طربمات لنقل المياه وتوزيعها على مباني المعالجة".

وقال: "بعد الانتهاء من المراحل السابقة، يتم حقن المياه بالكلور، لتحسين جودتها، وبعدها يتم نقل المياه إلى ترعة الشيخ جابر لاستخدامها في اعمال الزراعة استصلاح الأراضي".


بحر البقر

محطة بحر البقر

محطة معالجة بحر البقر

معالجة مياه الصرف

مياه الصرف الصحى

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