جاء ذلك خلال تصريحات له عقب لقائه، اليوم الثلاثاء، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأكد وزير الزراعة اللبناني أنه بحث مع ميقاتي تطورات وتحديات القطاع الزراعي، كما عرض أجواء زيارته الأخيرة إلى مصر.



وكان الجانبان المصري واللبناني قد اتفقا على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها: البطاطس المصرية، والنخيل المصري، والتفاح اللبناني، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة لتلافي أي عوائق، على أن تكون نقطة الاتصال هي الحجر الزراعي بالبلدين.



كما اتفقا على أن يشمل التعاون المشترك، تبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية، وإنتاج التقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية والتعاون فيما يخص سلامة الأغذية، وكذلك انظمة الري الحديث وغيرها، حيث تم تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي على أن تكون نقطة الاتصال من الجانب المصري هي مركز البحوث الزراعية ومن الجانب اللبناني مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.



و شملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أيضًا، على فتح باب تصدير منتجات الدواجن وبيض التفقيس وبيض المائدة والكتاكيت (الصيصان) من مصر إلى لبنان، فضلاً عن تيسيير الإجراءات الخاصة بتصدير أسماك السالمون الطازج اللبنانية، إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.