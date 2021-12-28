اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:24 م
أكرم القصاص
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نفوق 10 آلاف فرخ فى حريق مزرعة دواجن بالشرقية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:43 ص
نفوق 10 آلاف فرخ فى حريق مزرعة دواجن بالشرقية حريق مزرعة دواجن - ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية  بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بعزبة الشراقوة التابعة لمركز أولاد صقر، وأسفر الحريق عن نفوق 10 آلاف فرخ.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة  بنشوب حريق  بمزرعة دواجن  بعزبة الشراقوة مركز أولاد صقر وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.
 
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين وتم السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن  نفوق 10 آلاف فرخ  ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت برئاسة محمد عوض، مدير نيابة أولاد صقر، بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
 
 
 

 


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