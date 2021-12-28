اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:18 ص
أكرم القصاص
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نائب وزير الخارجية الأفغانى يدعو مواطنيه الهاربين إلى العودة لبلادهم

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:28 ص
نائب وزير الخارجية الأفغانى يدعو مواطنيه الهاربين إلى العودة لبلادهم كابول - أرشيفية
أ ش أ

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دعا نائب وزير الخارجية الأفغانى للشئون السياسية " شير محمد عباس" كافة الأفغان الذين اضطروا للهرب من أفغانستان خلال الفترة الماضية إلى أن يعودوا لبلادهم.


ونقلت قناة " طلوع نيوز " الإخبارية الأفغانية اليوم عن نائب وزير الخارجية قوله " إن كل الأيام السيئة التي مررنا بها كانت ناجمة عن حالة التفكك والانقسام والمشكلات التي تعرضت لها أفغانستان عندما أطاح الحزب الشيوعي بالرئيس الأسبق داود خان ، وعندما قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان عام 2001 ".


وأضاف " أن الوضع الراهن يتطلب عودة كافة الأفغان الفارين إلى بلادهم من أجل إعادة وحدة أفغانستان والتعاون من أجل حل مشكلاتها" .


كابول

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