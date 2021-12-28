نائب وزير الخارجية الأفغانى يدعو مواطنيه الهاربين إلى العودة لبلادهم

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دعا نائب وزير الخارجية الأفغانى للشئون السياسية " شير محمد عباس" كافة الأفغان الذين اضطروا للهرب من أفغانستان خلال الفترة الماضية إلى أن يعودوا لبلادهم.



ونقلت قناة " طلوع نيوز " الإخبارية الأفغانية اليوم عن نائب وزير الخارجية قوله " إن كل الأيام السيئة التي مررنا بها كانت ناجمة عن حالة التفكك والانقسام والمشكلات التي تعرضت لها أفغانستان عندما أطاح الحزب الشيوعي بالرئيس الأسبق داود خان ، وعندما قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان عام 2001 ".



وأضاف " أن الوضع الراهن يتطلب عودة كافة الأفغان الفارين إلى بلادهم من أجل إعادة وحدة أفغانستان والتعاون من أجل حل مشكلاتها" .