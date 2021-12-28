اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ممثل الاتحاد الجزائرى للمستثمرين: مخطط عمل لتعزيز الاستثمارات المصرية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:52 ص
ممثل الاتحاد الجزائرى للمستثمرين: مخطط عمل لتعزيز الاستثمارات المصرية مصر والجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أكد ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين عبد الله بن عراب، أنه تم وضع مخطط عمل مشترك ما بين الاتحاد، و كبرى الشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، بما يتماشى مع برنامج الانعاش الاقتصادي للدولة الجزائرية، وذلك لتعزيز حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر.


وأوضح عراب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، الذي عقده الاتحاد مع ممثلي هذه الشركات المصرية، على وضع خارطة طريق مؤقتة تضبط عملية التنسيق بين الشركات المصرية، وآليات التواصل مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار و الصناعة في الجزائر.


وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى جميع العقبات التي قد تواجه الشركات المصرية، والتأكيد على الحرص على تذليلها.


وأشار ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات إعلامية مكثفة للشركات المصرية عبر القنوات الجزائرية والتركيز على القيمة المضافة للاستثمار المصري في الجزائر. 


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