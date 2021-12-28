مستشفى عين شمس تجرى 25 جراحة ناجحة باستخدام الروبوت.. صور

أعلن الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور نائب مدير المستشفى نجاح إجراء 25 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي فى مختلف التخصصات، حيث تم إجراء 10 عمليات فى تخصص الجراحة العامة و 8 عمليات فى تخصص جراحة المسالك و 4 عمليات فى تخصص جراحة النساء و 3 عمليات جراحة القولون.

وبلغت نسبة نجاح جميع العمليات 100% من حيث الدقة و الأمان و سرعة خروج المريض من المستشفى وعودته إلى الحياة الطبيعية.

ولأول مرة على مستوى العالم يقوم الدكتور الجراح الدكتور طارق يوسف و الدكتور أحمد على بإجراء عملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي.

يذكر أن توفير الخدمة الطبية إلى كل فئات المجتمع بسعر التكلفة فقط يأتى دائماً على رأس اهتمامات المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.