محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدميه لافتتاحها فى العيد القومى .. صور

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،عدد من المشروعات الجديدة فى مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة استعداد الافتتاح فى العيد القومى للمحافظة ،يرافقه اللواء ايمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ لتنمية المشروعات ،والمهندس مبروك الغمرى رئيس مجلس مدينة ابورديس،وزيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن وعدد من قيادات المحافظ.



وشملت الجولة تفقد اعمال ممر السيل وبحيره بالبع بتكلفة 75 مليون جنيه وتفقد والمبنى الجديد لإدارة التضامن الاجتماعى بتكلفة 6 مليون جنيه و800 ألف جنيه التكنولوجى واصطفاف الحملة الميكانيكية بمدينة أبو رديس ،وحديقة العائلة والكورنيش.



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،إنه تم إنشاء الكثير من المشروعات للحماية من مخاطر السيول ،منها 200 بحيرة فقط فى مدينة سانت كاترين، مشيرا إلى مدينة ابورديس تعرضت لسيول جارفة فى عام 2020 أدت لمشاكل كبيرة بالمدينة ،لذا تحركت المحافظة لحل هذه المشكلة وتم إنشاء بحيرة وممر للسيل لحماية المدينة من مخاطر السيول،وسيتم أيضا إنشاء بحيرتين ،كاجراء إضافى لتعزيز حماية ابورديس من خطر السيول ،كما يجرى ايضا إنشاء بحيرتين ،وعدد من السدود فى مدينة أبو زنيمة.

واضاف فودة أن الدولة المصرية حريصة على حماية أهالينا من مخاطر السيول، لذا تتعاون وزارة الرى والمحافظة وكافة الجهات المعنية لإقامة البحيرات فى اسرع وقت ممكن ، موضحا أن المحافظة ستفتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم بأجمالى 1030وحدة موزعة على أبو زنيمة وأبو رديس و نويبع، كما تفقد المحافظ الشاطئ العام بمدينة ابوزنيمة والكورنيش وامر المحافظ برفع كفاءة، وأمر بإنشاء شارع 306 وإنشاء مقصد العائلى بتكلفة 6مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية بأبو زنيمة بعد رفع كفاءة بتكلفة، 2مليون جنيه ، ووجه المحافظ بتعميم واستغلال ساحات بين العمارات الالعاب الأطفال فى مختلف الأحياء السكنية لتكون متنفس للأهالى.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجرى السيل



جولة المحافظ



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد المركز التكنولوجى



محافظ جنوب سيناء يتفقد الحملة الميكانيكية



