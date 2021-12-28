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ويعود للانعقاد 4 يناير..

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مواجهة وزير التعليم بـ140 أداة رقابية.. صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:40 م
مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد مواجهة وزير التعليم بـ140 أداة رقابية.. صور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد مواجهة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنحو 140 أداة رقابية، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

ودعا رئيس مجلس النواب لعقد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير المقبل، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
 
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