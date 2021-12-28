كوريا الجنوبية تقلل مدة الحجر الصحى للمخالطين بمصابى "أوميكرون" لـ10 أيام

وقال رئيس فريق التحقيق الوبائي بالمقر المركزي لتدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية بارك يونغ-جون - وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقصير مدة الحجر الصحي ابتداءً من الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية تلزم المخالطين عن قرب لحالات الإصابة بفيروس كورونا أو بمتحوري (ألفا - دلتا) بالخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.