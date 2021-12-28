كانت كُهنة وعادت دولة.. حديث النقد والبناء من زيارة الرئيس لأسوان (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج إلى موازنة "تريليون دولار"، من أجل توفير الإنفاق المطلوب، متابعا: "إحنا دولة عددنا عاوز تريليون دولار موازنة.. الموجود منه 3 تريليونات جنيه.. 14 تريليون جنيه يتجابوا منين.. مش هيتجابوا.. يحصل انهيار وضغط على المرافق بأسلوب الإدارة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية لم تقترب من سعر تذكرة القطارات إلا بعد التطوير الكامل، قائلا: "قولت يا كامل متقربشى من سعر التذكرة إلا لما تحدث العربيات.. وكل قطارات مصر مفيش عربية ولا جرار جديد.. ومفيش على السكة كلها.. القاهرة والإسكندرية واسوان وبورسعيد.. مفيش قطار واحد قديم.. مفيش على أي خط في مصر عربية قديمة".