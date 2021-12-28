قبرص تدعو الاتحاد الأوروبى للتضامن معها بشأن الهجرة

كتبت: هناء أبو العز

طلبت جمهورية جزيرة قبرص بشكل عاجل من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي استقبال المهاجرين من مخيمات التسجيل المكتظة.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس في الإذاعة الرسمية، في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، وصل 4000 مهاجر إلى قبرص، ومنذ بداية العام، قدم 12 ألف شخص إلى الجنوب، معظمهم من شمال الجزيرة التي تحتلها القوات التركية.



وفيما يتعلق بحجم السكان، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي في عام 2020، تم استلام معظم طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في قبرص.



وتجمع عصابات التهريب المنظمة، وفقًا لوزير الداخلية ، 300 يورو إلى 500 يورو من أجل جلب المهاجرين من الشمال القبرصي التركي عبر الخط الفاصل إلى المناطق التي تسيطر عليها جمهورية قبرص. وطالب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى باستقبال المهاجرين من جزيرته.



وقال نوريس: خلال زيارته الأخيرة لقبرص، أظهر البابا فرنسيس للاتحاد الأوروبي ما يعنيه التضامن، وخلال زيارة البابا الأخيرة لقبرص في أوائل ديسمبر، استقبل الفاتيكان حوالي 50 مهاجرا من معسكرات التسجيل القبرصية.



وأقامت الدولة الجزيرة بالفعل حاجزًا طوله أحد عشر كيلومترًا على طول الخط الفاصل بين جنوب وشمال قبرص، ويقع سياج الأسلاك الشائكة في غرب العاصمة المقسمة نيقوسيا.