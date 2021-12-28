عقوبة قاسية تنتظر متهم بالتنقيب عن الآثار واستخرج 154 قطعة ذهبية بأسوان

كتب سليم على

اعترف شخص بالتنقيب العشوائي عن الذهب والآثار في أسوان، حيث نجح في استخراج 154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 أسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى".

وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، من ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) حال قيادته (سيارة"نقل") ، وبحوزته (154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 إسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.