اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:02 ص
أكرم القصاص
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عقوبة قاسية تنتظر متهم بالتنقيب عن الآثار واستخرج 154 قطعة ذهبية بأسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر متهم بالتنقيب عن الآثار واستخرج 154 قطعة ذهبية بأسوان تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف شخص بالتنقيب العشوائي عن الذهب والآثار في أسوان، حيث نجح في استخراج 154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 أسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى".

وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، من ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) حال قيادته (سيارة"نقل") ، وبحوزته (154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 إسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


جريمة التنقيب عن الاثار

القبض على تاجر أثار

أخبار الحوادث

تجارة الأثار

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