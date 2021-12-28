طب سوهاج تستقبل رحلات علمية لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية .. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، عدد من الرحلات العلمية لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية من المدارس المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة بهدف تنظيم زيارة علمية داخل الكلية وأقسامها المتعددة .

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة،فى بيان له،أن تلك الزيارات تهدف إلى تعريف الطلاب بالدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به الكلية بأقسامها المختلفة، مما يساهم في تشكيل وعيهم واعدادهم وتأهيلهم للحياة الجامعية.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه تم الترحيب بالطلاب والطالبات، حيث كان في استقبالهم الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن محمد أستاذ الميكروبيولوجى، مضيفاً أنه تم شرح طبيعة الدراسة بالكلية، وحثهم على التفوق والعمل ليصبحوا قوة لهذا الوطن .

وقال الدكتور كمال الشرقاوي، أن الكلية استقبلت عدد من الزيارات من المدارس المختلفة على مدار الأيام القليلة السابقة، منها، مدرسة صبري أبو حسين الرسمية، ومدرسة الشهيد محمد فايز فراج للتعليم الأساسي الإعدادي بالكوامل قبلي، مدرسة سان جورج الخاصة للغات، ومدرسة الرشاد الابتدائية، مضيفاً أن برنامج الزيارة تضمن جولة داخل الكلية، حيث تم زيارة بعض المعامل والأقسام مثل مكتبة كلية الطب، قسم التشريح، قسم الكيمياء الحيوية، وقسم الباثولوجيا، وقسم الصحة العامة، ومعامل الكمبيوتر.



الطلاب يتلعيم سوهاج يشاركون فى رحلات عملية (1)



الطلاب يتلعيم سوهاج يشاركون فى رحلات عملية (2)



الطلاب يتلعيم سوهاج يشاركون فى رحلات عملية (3)



الطلاب يتلعيم سوهاج يشاركون فى رحلات عملية (4)



جانب من زيارات مدارس سوهاج لطب سوهاج



رحلة تعليمة لطلاب جامعة سوهاج (1)



رحلة تعليمة لطلاب جامعة سوهاج (2)