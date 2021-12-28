ضبط 3 أطنان سكر مجهول المصدر و300 علبة سجائر بحملة تموينية فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 200 باكت سكر حر مزنة الباكت الواحد 10 كيلو جرام، بإجمالى وزن 2 طن سكر حر، كما تم ضبط 100 باكت سكر تموينى زنة الباكت 10 كيلو جرام بإجمالى وزن 1 طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمركز تعبئة سكر بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما تم ضبط 30 قاروصة سجائر بكل قاروصة 10 علب سجائر بإجمالى 300 علبة سجائر بمحل لبيع البقالة والسجائر بشبين القناطر، لحيازته وتجميعه وتخزينه كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير وبيعها بأعلى من السعر الرسمى المعلن عنه لجمهور المستهلكين.