ضبط 175 قطعة سلاح و233 قضية مخدرات وجرائم أموال

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (175) قطعة سلاح نارى ، و(233) قضية مخدرات وتنفيذ (86346) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء ، وكذا تصنيع المواد المخـدرة بقصد الإتجار متخذان من الشقة مسكن أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (مكبس حديدى لتصنيع مخدر الحشيش - كمية من مخدر الحشيش والأستروكس - خلطة لتصنيع مخدر الحشيش وزنت ٢٠ كيلو جرام - ۳فرد خرطوش محلى الصنع - ٢ كباس - ٤٨ قطعة سلاح أبيض - مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع - عدد من الطلقات النارية)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار فتم حبسه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل لبيع السولار المدعم- كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" بالمحل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المحل على (كمية من المواد البترولية بلغت 2600 لتر سولار"مدعم")، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم حبسه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا).. حال تواجده بإحدى وحدات المرور ، وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته آخر.. حال تردده على الوحدة لإستخراج رخصة قيادة، وبمناقشة الأول إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص والنصب على مالكى السيارات عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية ، وإتفاقه مع الثانى لإستخراج رخصة قيادة له مقابل مبلغ مالى، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأقر الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول فتم حبسهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين) بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين ، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما ، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها بإختطاف الطفل ولاذت بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه.. وبمواجهتهما إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها فى العمر ورغبته فى الإنجاب، فإختمرت فى ذهنها فكـرة خطف طفـل حـديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفى سبيل ذلك قامت بإخبـار زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها، وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجنى عليها وتمكنت من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل وإتهمتها بإختطافه فتم حبسهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة قنا).. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقـب تقنيين الإجـراءات تم ضبطهما حـال تواجـدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والأفيون- سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتفى محمول)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجـار ، والمبلـغ المـالى مـن متحصلات نشاطهما الإجرامى ، وأضـافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيليـة "له معلومات جنائية") - تم ضبطه - وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى-هاتف محمول).. وإعترف بنشاطه الإجرامى.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط (4) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (7653) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).. بتضرره من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامه بإضرام النيران بشقة سكنية "ملك المُبلغ" كائنة بدائرة القسم مستأجرة للمشكو فى حقه ، بسبب خلافات مالية بينهما حول دفع الإيجار، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوائط الشقة محل البلاغ وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام المبلغ بطرده من الشقة محل البلاغ لعدم قدرته على دفع القيمه الإيجارية للشقة ، فعقد العزم على الإنتقام منه وفى سبيل ذلك وأثناء قيامه بجمع متعلقاته قام بإضرام النيران بمرتبه قطنية بإستخدام قداحة مما أدى لإحتراق حوائط الشقة على النحو المشار إليه فتم حبسه.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن منفذ بيع لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبـدون بيانات تُفيـد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشـاً بـذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المنفذ على (180 كيلو جرام "لحوم - كبدة") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتـه إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحهـا بالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة ""يحمل جنسية أجنبية" - كائن بدائرة القسم).. بحضور أحد الأشخاص للمحل ملكه وأبدى رغبته فى شراء عدد (7) هواتف محمولة بإستخدام فيزا كارد تابعة لأحد البنوك وحال سحب المبلغ المشار إليه بإستخدام ماكينة سحب إلكترونى، تلاحظ للمبلغ أنه تم الموافقة على سحب المبلغ المالى فقط وبدون طلب إدخال فإرتاب فى أمره وحال مطالبته ببطاقة تحقيق الشخصية لتحرير عقود ملكية الهواتف المحمولة، فر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم ضبطه، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).. وبمناقشته أقر بأنه نظراً لرغبته فى تحقيق ربح مادى غير مشروع إختمر فى ذهنه فكرة النصب بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى الحديثة، حيث تمكن من الإستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى وإستخراج نسخة منها وإستخدامها فى إرتكاب الواقعة فتم حبسه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة.. قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف للإتصال بعملائه فتم حبسه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول " ، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالبريد المصرى ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (4مليون جنيه مصرى).

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (7697) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7673) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (810) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (194) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1154) أرجيلة.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق).. حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "قيادة و ملك أحدهما".. وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول- 2ميزان حساس)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع فتم حبسهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم).. بأنها عقب إستقلالها إحدى السيارات لتوصيلها للمنطقة سكنها، وحال نزولها فوجئت بقيام قائدها بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبتان خاصين بها بداخلهما (هاتف محمول - مشغولات فضية - ملابس).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد قائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته أقر بقيامه بإستئجار السيارة وإعتراف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيىء النية" وأضاف بالتصرف فى المشغولات الفضية، والملابس بالبيع لأشخاص لايمكنه الإرشاد عنهم، وأضاف بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بإسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم حبسه.

و تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بالمنطقة الجبلية بأحد الطرق بدائرة القسم.. وضبط بحوزته (بندقية آلية - عدد 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات من ذات العيار)، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم "معطلة منذ فترة طويلة" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها "ونش إنقاذ" وبالفحص عنها تبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطةبولاق الدكرور بالجيزة) وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته بالتحريات أيدها ونفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بقيام شخصين (عامل خردة - صاحــب مخـــزن خـــردة كائن بالجيزة) بالإتصال به هاتفياً وطلبا منه التوجه لمحل البلاغ ورفع السيارة المستولــى عليها بإستخــدام سيــارة الونش ملكه مقابل تحصله على مبلغ مالى عقب إيهامه بأنهما قاما بشرائها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهمــا وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) عقب قيام الأخير بالإرشاد عن أماكن السيارات المتروكة مقابل مبلغ مالى ، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "الرفع" بقصد التصرف فيها بالبيع كسيارات خردة وأقرا بإرتكابهما عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاد المتهمان ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمخزن الخردة ملك المتهم الثانى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة فتم حبسهم.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإستغاثة (مواطنة "مسنة "مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) إلتمست خلالها مساعدتها فى التمكن من دخول شقة (نجلة شقيقتها "مريضة") وذلك لقيامها بالإتصال الهاتفى ولم تتجاوب معها .

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ ، وعقب تقنين الإجراءات تم مساعدتها فى الدخول إلى الشقة للإطمئنان على حالة نجلة شقيقتها المريضة وتبين سلامتها ، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (شخصين- "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بكمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، إلا أن أحدهما إستشعر بوجود القوات وفر هارباً بالدروب الصحراوية تاركاً سيارة وتم ضبط الثانى حال إستقلاله سيارة.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى– 2هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000) مليون جنيه تقريباً.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى بتقدم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإنهاء إجراءات سفره لدولة أخرى بموجب مستندات مزورة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيا م المشكو فى حقه بالتقدم لإنهاء إجراءات سفره بموجب جواز السفر الخاص به مُثبت به إقامة بالبلاد لغير السياحة وبصمة خاتم دخول للبلاد "مزورين" .. وبمواجهته أقر بتحصله على الإقامة وبصمة خاتم الدخول المزورين من خلال أحد رعايا دولته وتبين أنه (يحمل نفس الجنسية - مقيم بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.. تم ضبط الأخير حال إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد.. وبمواجهته أقر بتحصله على الإقامة والبصمة المزورين من أحد رعايا دولته "متواجد حالياً بالخارج" وذلك أثناء تواجده خارج البلاد فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحصول على بيانات المواطنين وتداولها بالمخالفة للقانون..وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لمتابعة القائمين على إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطةالعمرانية بالجيزة).. بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات المواطنين المستولى عليها من على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبتفتيش مسكنه تم ضبط (جهاز حاسب آلى- هاتف محمول ) "بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه".

بمواجهة المتهم أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لإستخدامها من قِبل عملائه فى عمليات التسويق لمنتجات شركاتهم وأنه تحصل على تلك البيانات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة). . بتكثيف الجهود تم تحديده وضبطه .. وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- هاتف محمول) "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من بيانات المواطنين.. وبمواجهته أقر بإعطاء البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين للمتهم الأول لبيعها ، وأضاف بأنه يتحصل على تلك البيانات من أحد المواقع "مؤسس خارج البلاد" يتردد عليه ويشترك به العديد من حائزى ومحللى تلك البيانات ومتاح للعامة الولوج إليه والتحصل علي تلك البيانات من كافة دول العالم وتبادلها بين أعضائه لإعادة تحليلها وتصنيفها لفئات محددة وفقاً للوظيفة أو السن أو المستوى الإجتماعى وإعادة بيعها عقب ذلك لمندوبى المبيعات والتسويق للشركات للإستعانة بها في تسويق منتجاتها فتم حبسه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" يعمل بإحدى الدول" ، شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج) ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (25) مليون جنيه مصرى.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية والمخدرة : ضبط (2) قضية وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (48) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1607) مخالفة مرورية متنوع، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (240) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5381) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1485) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(167) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) مخالفات الدراجات النارية، و(20) مخالفة شروط التراخيص، و(27) مخالفة موقف عشوائى.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3114) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (2937) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1283) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).