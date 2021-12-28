اليوم السابع
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سكاي دايف مصر: نستهدف 50 ألف شخص في النسخة الأولى معرض" AUTUNE SHOW2022"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:32 م
سكاي دايف مصر: نستهدف 50 ألف شخص في النسخة الأولى معرض" AUTUNE SHOW2022" مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر
كتب إسلام سعيد تصوير حسين طلال

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أعلنت سكاي دايف إيجيبت أن معرض "AUTUNE SHOW2022" يستهدف 50 ألف مشارك ليكون المعرض في المستقبل ضمن أهم 5 معارض في العالم، واختيار مدينة العلمين الجديدة يعطي ميزات للمعرض، وكذلك ستكون الدورة الأولي للمعرض هي الأهم في الشرق الأوسط خاصة أن المعرض هو الأول في مصر وأفريقيا.
 
 
وأضافت الشركة خلال فيلم دعائي، أن المعرض على مساحة 20 ألف متر منها 5 آلاف للمعرض و 15 ألف متر للفعاليات المقامة على هامش المعرض، كما سيتم الإعلان عن جائزة على هامش المعرض لأحد السيارات المعدلة وستكون الجائزة باسم " AUTUNE SHOW"
 
 
وأشارت الشركة إلى أن معرض AUTUNE في نسخته الأولى يشهد عددا من الفعاليات، كما سيتم مد فترة المعرض لفترة تجهيز تبدأ من يوم 17 يوليو 2022 إلي 23 من الشهر نفسه، حيث سيتم تعديل السيارات لايف على الهواء أمام الحضور بعد الاتفاق مع أحد مراكز التعديل
 
وكشفت شركة سكاي دايف ايجيبت، أنه سيتم إقامة 27 فعالية مختلفة حتى يوم انطلاق أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة والمقرر إقامته في العلمين الجديدة، ليكون المعرض هو الأول في المنطقة ومقرر إقامته في يوليو 2021.
 
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
 
 
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)

 


معرض AUTUNE SHOW

معارض السيارات

السيارات المعدلة

سباق الموتوسيكلات

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