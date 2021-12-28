رئيس غارب بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا للجهات المشاركة لمواجهة السيول والأمطار

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواءحامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم ، اجتماعًا لتنسيق الجهود مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة الأزمات (سيول - أمطار) بحضور رئيسى اللجنة الجغرافية للشركة العامه للبترول، وشركة بترول خليج السويس، والإدارات التنفيذية بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة،فى بيان له،على رؤساء اللجان الجغرافية بالشركة العامة للبترول وشركة خليج السويس (جابكو) وشركة سيميتار وشركة غرب بكر وشركة سوكو ،برفع درجة الاستعداد و توفير جميع المعدات الموضوعه فى الخطة المستديمه وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وتفعيل غرفة العمليات، والتنسيق فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشركة سيتى جاز والمستشفى المركزى والاسعاف والتموين.

وأشار أن تم التاكيد على الادارة التعليمية والتضامن الاجتماعى والاوقااف والشباب والرياضه بتوفير اماكن الايواء وتجهيزها لاستقبال العالقين على الطرق فى حالة حدوث امطار.

وكلف رئيس المدينة إدارة الازمات للمرور أعمال الحماية التى تمت بالمدينة من السدود والبحيرات والبرابخ للتأكد من جاهزيتها.