دراسة إنجليزية: مركبات الفلافونويد تزيد من حدة التفكير والذاكرة

كتبت إيناس البنا

وجدت دارسة جديدة لجامعة هارفارد البريطانية، أن مركبات الفلافونويد مرتبطة بتفكير وذاكرة أكثر حدة، ووفقا لتقرير Harvard Health، والذي أكد أنه قد تلعب مركبات الفلافونويد، وهي المواد الكيميائية النباتية التي تحدث بشكل طبيعي والتي تعطي العديد من الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية ، دورًا في حماية الإدراك، قام العلماء بتقييم معلومات النظام الغذائي والذاكرة التي تم الإبلاغ عنها ذاتيًا لأكثر من 77000 رجل وامرأة في منتصف العمر ، تم اتباعهم لمدة 20 عامًا، وبعد حساب العوامل التي يمكن أن تؤثر على الإدراك (مثل العمر والوزن والنشاط البدني وتناول الكحول والاكتئاب وتناول العناصر الغذائية بخلاف الفلافونويد) ، وجد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مدخول يومي من الفلافونويد كانوا أقل عرضة بنسبة 19 % للإصابة الإبلاغ عن مشاكل في الذاكرة والتفكير ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الفلافونويد يوميًا.

ما وجدته دراسة هارفارد عن مركبات الفلافونويد:



الفواكه والخضراوات المرتبطة بقوة بالتأثيرات المعرفية المفيدة تشمل الفراولة والتوت والفلفل والكرفس والتفاح والموز والبرتقال والجريب فروت.

كانت الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تثبت بشكل قاطع أن تناول الفلافونويد يحافظ على حدة الأشخاص في سن الشيخوخة، لذا ، اهدف إلى الحصول على 5 فواكه وخضراوات يوميًا، وكلما كان نظامك الغذائي غنيًا بالألوان ، كان ذلك أفضل لصحتك ، وربما لإدراكك.

ما هي مركبات الفلافونويد؟



يصف موقع Livescience مركبات الفلافونويد بأنها مجموعة متنوعة من المغذيات النباتية (المواد الكيميائية النباتية) الموجودة في جميع الفواكه والخضراوات تقريبًا، إلى جانب الكاروتينات ، فهي مسئولة عن الألوان الزاهية في الفواكه والخضراوات، ومركبات الفلافونويد هي جزء من فئة البوليفينول من المغذيات النباتية.