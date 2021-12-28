حياة كريمة المنيا .. رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المباردرة بمجلس قروى تنده

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى تندة بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



تفقد " رئيس المدينة " أعمال إنشاء المجمع الخدمى، وانشاء المجمع الزراعي بقرية تنده، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول المحدد للانتهاء من المشروع وطبقاً للمواصفات الفنيه .



وخلال الجولة استمع" السايس" لمشاكل بعض المزارعين بقرية تندة حول تأخر صرف الاسمدة الزراعية وعلى الفور تم حل المشكلة وتكليف لجنة من رئيس القرية للإشراف على اعمال توزيع الاسمدة للمزارعين واعداد تقرير للعرض.



يذكر أن مركز ملوى يجرى فيه تنفيذ 406 مشروعا في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى