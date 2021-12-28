حملة مكبرة لرفع القمامة وتنظيف شوارع مقابر سمنود بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نفذ مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب إسلام النجار رئيس المدينة، حملة مكبرة لتنظيف المقابر بمشاركة جهاز النظافة بالمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن كنس شوارع المقابر ورفع أوراق الأشجار والقمامة الملقاة فى شوارع المقابر، ووجه رئيس المدينة باستمرار حملات النظافة بشكل دورى حفاظا على نظافتها.

وكان مجلس مدينة سمنود في محافظة الغربية، قد أعلن عن حاجته لشغل وظيفة "حانوتي" بنطاق المقابر المخصصة، وفق بنود اشتراطات ومعايير كفاءة من خلال التقديم بالمركز التكنولوجي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية حسن انتقاء المتقدمين لشغل مهنة دفن الموتى.

ومن جانبه، أكد إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، أنه تم نشر اشتراطات في مسابقة التعيين للاختيار" الحانوتي "لمزاولة أعمال دفن الموتى ، موضحًا أن شروط ومعايير الاختيار وفق صحيفة الأحوال الجنائية.

وأشار إلى أنه من بين تلك الشروط أن يكون حسن السير والسلوك والتقدم بالفيش الصحيفة الجنائية، وتوفير صورة البطاقة وبيانات محل الإقامة لضمان اختيار الأفضل حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة تلبية لرغباتهم.



تنظيف مقابر سمنود



حملة لتنظيف المقابر



رفع القمامة من المقابر



تنظيف مقابر سمنود



حملة لتنظيف المقابر