جهود لإصلاح خط مياه شرب بطنطا بعد تعرضه للكسر

الغربية - عادل ضرة

شهدت منطقة الصاغة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حدوث كسر مفاجئ بأحد خطوط مياه الشرب الرئيسية، نتج عنه غرق الشوارع بالمياه، وتكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحى جهودها لإصلاح الكسر وشفط المياه.

تلقت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بلاغا بحدوث كسر في أحد خطوط المياه الرئيسية بمنطقة الصاغة ودفعت الشركة بفريق الصيانة لاصلاح الكسر وتم غلق المياه لحين انتهاء أعمال الاصلاح وشفط المياه من الشوارع.

بالتزامن مع ذلك تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد (مطرانية طنطا، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة ماري جرجس ، كنيسة الشهيدة دميانة، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة ، كنيسة ماري جرجس الحمرا وكنيسة ماري مينا ).



ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال (النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار) ، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.



رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.