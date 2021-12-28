جامعة بنى سويف : توفير وجبات للطلاب المغتربين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مركز الورش والخدمات الإنتاجية بحضور، الدكتور حسن أحمد مدير مركز الانتاج، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، والدكتورة نيرمين عاطف المشرف على مركز الانتاج، والمستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

وافق الدكتور منصور حسن على مقترح إنشاء "برجولة" بمقاعد ومظلات ثابتة بجوار كافتيريا الحرم الجامعي، مشيراً إلى أنه تم وضع تصور لكل متطلبات واحتياجات المطعم، وتوفير وجبات جيدة للطلاب المغتربين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة متطلبات التشغيل الجزئي بمطبخ دار الضيافة بالشرق وما يحتاجه من أجهزة ومعدات، وتحديد مكان لتخزين الخامات، كما تم عرض قائمة بالأسعار المقترحة بمركز الخدمات الانتاجية، وعرض عينة للزي الخاص بالعمال.

كما تم تشغيل كل الماكينات الخاصة (ورشة الملابس)، وتم مناقشة توفير الملابس الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية. كما ترأس الدكتور منصور حسن اجتماع اللجنة العليا للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بحضور الدكتور عبدالرحمن برعي المنسق العام للوحدات ذات الطابع الخاص وأعضاء اللجنة حيث ناقشت اللجنة كل ما يتعلق بالأمور والضوابط المنظمة لتلك الوحدات.