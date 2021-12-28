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"تنورنا فى أسوان .. عروس المشاتى 2022 ".. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:15 م
"تنورنا فى أسوان .. عروس المشاتى 2022 ".. إنفوجراف
أسوان - عبد الله صلاح

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أسوان عروس النيل الزاهية على أرضها تعانق الإنسان والنيل وبسحرها كانت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات والفنون لتصبح منارة للإشعاع التنويرى والثقافى بعبقرية المكان التى تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعابد والمتاحف والمساجد والكنائس مع عبقرية الإنسان.
 
وأسوان جوهرة النيل الساحرة عبر العصور والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى لموقعها الجغرافى الفريد وتاريخها العريق وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق ومع مطلع عام 2022 ظهرت بشاير الخير ونتاج ثمار الجهود التى بذلت فى عام 2021 بجميع قطاعات العمل العام على الرغم من التحديات العديدة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدعم اللامحدود من الحكومة والوزارات المعنية.
 
وتشهد أسوان حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية من أبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وإحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية، بجانب تنفيذ مشروعات تحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل، وإحلال وتجديد السرفيس، علاوة على إنشاء العديد من المحاور التنموية والكبارى والطرق السريعة.
 
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