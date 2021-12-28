تنفيذ 83 مشروعا استثماريا بالبحيرة بتكلفة مليار و150 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، مضيفا أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة بلغت تكلفة الترفيق بهما مليار و 373 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم خلال عام 2021 الموافقة من خلال اللجنة العليا للإستثمار على إنشاء 83 مشروع استثمارى داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و150 مليون و583 الف جنيه توفر 2633 فرصه عمل وتنوعت تلك المشروعات مابين مشروعات صناعيه وزراعيه وخدمية وسياحيه.

كما أشار محافظ البحيرة إلى أنه تم طرح أراضى المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى تقدم إليها 64 مشروع جارى السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تشجيع وجذب الإستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.

ووجه محافظ البحيرة بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.