تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية وتداول 25 سفينه بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ATLANTIC ROSE وجنسيتها بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء .



وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .





بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات و من المنتظر دخول سفينة حاويات، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .









