ترامب وزوجته ميلانيا يفاجئان طفلة فقدت شقيقتها بهدية عيد الميلاد.. فيديو

كتب إيهاب محمد

فاجأ الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، سبق أن أصيبت بجروح بليغة، وفقدت شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات، بسبب إعصار، بهدية، حيث قدم ترامب وميلانيا، صندوق هدايا عيد الميلاد للطفلة الصغيرة.

ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعرضت الطفلة أفالين راكلي، إلى إصابات بعد إعصار دمر منزل العائلة في كاروثرسفيل، بولاية ميسوري، في 10 ديسمبر الجارى، وتسبب الإعصار فى مقتل شقيقتها الكبرى أنيستين، فيما أصيبت والدتها، ميجان راكلي، بصدمة شديدة في الدماغ.

وأرسل دونالد وميلانيا ترامب، طردا للفتاة، احتوى على قبعات موقعة من الرئيس الأمريكى السابق، وبطانيات رئاسية، ودمى، وكتبًا موقعة من الرئيس السابق وزوجته ميلانيا، وأقلامًا وأساور، والعديد من الأشياء الأخرى، كما أرفق ترامب وميلانيا، الطرد برسالة مؤثرة، لرفع معنويات الفتاة الصغيرة، خلال هذه الفترة الصعبة من حياتها.



رسالة ترامب وزوجته ميلانيا للفتاة

فى سياق آخر، يشار إلى أن صورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، تواجدت بين أغصان شجرة عيد الميلاد فى البيت الأبيض الذى يسكنه الرئيس الحالى جو بايدن، فى غرفة تناول الطعام.



الطفلة ووالدها

وتظهر الصورة ذات الإطار الذهبي، التي التقطها المصورون خلال معاينة صحفية لزينة البيت الأبيض الشهر الماضي، الرئيس السابق دونالد ترامب وهو الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة والسيدة الأولى وهما يستلمان شجرة البيت الأبيض الرسمية في عام 2018.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المعتاد أن يزين ترامب شجرة خليفته، إلا أن الصورة غير التقليدية تتناسب مع موضوع السيدة الأولى جيل بايدن "هدايا من القلب" لديكورات الأعياد، وفقًا لمجلة نيوزويك، وتم تخصيص كل غرفة في البيت الأبيض لـ"الهدايا" المختلفة التي يحصل عليها الناس خلال العام.

وقال البيت الأبيض، إن خلفية غرفة الطعام هي "هدية الأسرة"، والتي تشمل العائلات التي يولد الناس فيها ويختارونها ويخلقونها، وتمشيا مع هذا الموضوع، تتميز أشجار الكريسماس في الغرفة بزخارف بها صور للعديد من العائلات الأولى السابقة، وقال البيت الأبيض: "كل أسرة جعلت من هذا المنزل منزلًا يذكرنا جميعًا بالحب الدائم والروابط العائلية الدائمة".