اليوم السابع
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"بسبب الشاليه".. إصابة سيدة وابنتيها باختناق فى غرفة النوم بالشرقية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:19 ص
"بسبب الشاليه".. إصابة سيدة وابنتيها باختناق فى غرفة النوم بالشرقية تدفئة - صورة أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيبت ربة منزل وابنتيها بحالات اختناق، نتيجة ترك موقد للتدفئة بغرفة النوم، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لتقديم الإسعافات الأولية لهن.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، يفيد وصول" كوثر إ  ال" 45 عاما ربة منزل، وطفلتيها " دينا م ال " 11 عاما و" دنيا " 25 عاما مقيمين الحى  الثالث عشر بمدينة العاشر، لإصابتهن بحالات اختناق من موقد التدفئة "شاليه"  وتم تقديم الخدمات العلاجية لهن وحالتهن جيدة.

الشرقية

مستشفى التامين الصحى

العاشر من رمضان

اختناق

الشاليه

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