المؤبد لنجار سرق دراجة بخارية وهاتف محمول من مواطن تحت تهديد السلاح

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجارا لاشتراكه مع آخرين، سبق محاكمتهم، في سرقة دراجة بخارية وهاتف محمول من مواطن تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالسجن المؤبد، صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى،ومدحت سالم،وأمانة سر نبيل شكري،ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 17953 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، ليوم 3 مايو، عندما حرر المجني عليه "أحمد جميل محمد جاب الله"، 25 سنة، نقاش، مقيم قهلة الجبلة مركز بلبيس، بلاغا يتهم فيه المدعو "محمد ش ح م"، مقيم كفر نشوة الزقازيق، وآخرين سبق محاكمتهم، بسرقة هاتفه المحمول ودراجته النارية بالإكراه.

وتبين من التحريات صحة الواقعة وحدوثها حال قيادة المجني عليه دراجته البخارية بالطريق العام، وذلك بأن استوقفه المتهمين مشهرين في وجهه سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) ما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة وهافته المحمول، وحازوا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قدمت المتهمين بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.