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الرئيس السيسي: "مهمومين بالصعيد.. والثروة الحيوانية محتاجة أن الدولة تشمر دراعاتها"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:10 م
الرئيس السيسي: "مهمومين بالصعيد.. والثروة الحيوانية محتاجة أن الدولة تشمر دراعاتها" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الثروة الحيوانية في مصر، قائلا: "قولت قبل كده اللى عنده رأس ماشية بتجيب 5-6 كيلو لبن.. وفيه رأس ماشية أخرى بتجيب 30 كيلو لبن.. ده بيظلم نفسه.. وانا بتكلم مع أهلنا في الصعيد.. لازم نطور في موضوع الماشية ده". 
 
وأضاف الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة وزير الزراعة، خلال افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "إحنا مهمومين بالصعيد ومستعدين للتغيير.. وبناخد القرار علشانكم.. خلى الناس تاخد من رأس الماشية اللى انتاجها أكبر.. ووزع اديله تانى علشان يبقى عندك حق.. الثروة الحيوانية في مصر إنتاجها فيه فرق في التسمين.. رأس ماشية تطلع نص كيلو في اليوم ورأس تطلع 1.3 كيلو في اليوم.. كده كده بأكل.. فيه اللى بأكله يدنى نص كيلو ولا يدينى 1.5 كليو.. لازم الدولة تتصدى وتشمر دراعاتها.. وعندنا برنامج لتحويل الوضع ده في مصر لمدة 3-5 سنوات.. ده يذبح وده الجديد لأنه أفضل في التسمين وكمية اللبن".
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الدولة المصرية لديها الفرصة الكاملة من أجل زيادة الإنتاج في كل شيء، متابعا: "عندنا فرص حقيقية.. لما نجيب أمام الله.. أقصى طاقة فى كل شي.. في القصب أقصى حاجة.. وبحيرة المنزلة وبحيرة ناصر اقصى حاجة هيجى خير.. لما نريح ونقول بالشتل والموضوع كلمتين منك وأنا اسمعهم طبعا لا.. ولازم الرسالة والإجراء يكون وصل للناس اللى تحت". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بمحافظات الصعيد: "لازم مديرية الزراعة تعمل وتحط برامج مع المحافظة والمواطنين ومؤتمرات وكلام أنزل الأرض وأشيل القصب القديم بعد 5 سنين من دورة الزراعة.. ونحط الشتلة الجديدة لزيادة الإنتاج.. وحد يقول أشيل 50 ألف فدان واحط الشتلة ومش مهم الفارق لأنه هيعوض".

 


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