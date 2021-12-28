الرئيس السيسي: "مهمومين بالصعيد.. والثروة الحيوانية محتاجة أن الدولة تشمر دراعاتها"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الثروة الحيوانية في مصر، قائلا: "قولت قبل كده اللى عنده رأس ماشية بتجيب 5-6 كيلو لبن.. وفيه رأس ماشية أخرى بتجيب 30 كيلو لبن.. ده بيظلم نفسه.. وانا بتكلم مع أهلنا في الصعيد.. لازم نطور في موضوع الماشية ده".

وأضاف الرئيس السيسي تعقيبا على كلمة وزير الزراعة، خلال افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "إحنا مهمومين بالصعيد ومستعدين للتغيير.. وبناخد القرار علشانكم.. خلى الناس تاخد من رأس الماشية اللى انتاجها أكبر.. ووزع اديله تانى علشان يبقى عندك حق.. الثروة الحيوانية في مصر إنتاجها فيه فرق في التسمين.. رأس ماشية تطلع نص كيلو في اليوم ورأس تطلع 1.3 كيلو في اليوم.. كده كده بأكل.. فيه اللى بأكله يدنى نص كيلو ولا يدينى 1.5 كليو.. لازم الدولة تتصدى وتشمر دراعاتها.. وعندنا برنامج لتحويل الوضع ده في مصر لمدة 3-5 سنوات.. ده يذبح وده الجديد لأنه أفضل في التسمين وكمية اللبن".