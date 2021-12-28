الرئيس السيسي: "لازم نجرى على رزقنا.. وربنا بيرزق العصفورة بدون طلب"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لزيادة إنتاجية الفدان الواحد، متابعا: "بدل ما يكون الإنتاج 80 ألف طن يكون 100 ألف طن.. ولما شوفت ترعة توشكى خلال أسبوع الصعيد سألت هل يمكن وضع سمك فيها وهل يعملوا مشكلة للري.. قولوا لا.. طب انت فاكر توشكى تقدر ترمى فيها سمك لمدة سنة و2 ويبقى عائد كويس.. هتجيبوه ازاى وتنقلوا ازاى.. لما بكلم قدام الناس.. اهتموا بلدكم وخافوا علينا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد تعليقا على كلمة وزير الزراعة: "الفرص موجودة.. وربنا سبحانه وتعالى.. مفيش عصفورة قالته لو طلعت هتاكلنى ولا .. بتطلع وتلاقى رزقها.. وده مخلوق ضعيف وربنا بيرزقنا.. ولازم نجرى على رزقنا.. ومفيش فرصة لحاجة زى كده والا لما تتعمل".