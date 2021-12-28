الرئيس السيسي: "فيه فرق بين كلام المكاتب واللى بنعمله على الأرض للناس"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة اتباع النظم الحديثة في الزراعة، قائلا: "النظام الجديد يزود الإنتاج في الفدان وبالتالي يزود الدخل والإنتاج.. وانت مش دفاع حاجة من جيبك.. فيه فرق بين كلام المكاتب واللى بنعمله على الأرض للناس".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد تعليقا على كلمة وزير الزراعة: "اقصد أقول مهم الرى بالتنقيط يعمل معاك زيادة ويطلع زراعة كويسة ويقلل سماد وتلوث ويوفر في الأعمال.. وانا محتاج مياه.. لو مليون فدان بالتنقيط هوفر منها مياه وازرع فدانين تانى احنا عاوزين نتكلم مع بعضنا".

وتابع الرئيس السيسي :"أنا مستعد ادفع 100 ألف شتلة.. طالما دفعت بقى بتوعى أنا وأديهم للناس.. لما يكون عندنا 300 ألف فدان ونحولهم من الزرع التقليدي للشتلة وبالتنقيط.. بندفع فلوس ودعم نزود الزراعة ونقلل المياه والسماد.. مش علشان الإنفاق والدعم يكون في محله بس.. علشان نعظم الموارد.. أكبر قدر من الإنتاج بأقل من السماد والمياه".