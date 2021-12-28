الرئيس السيسي: الإصلاح فى قطاع الأعمال لن يكون على حساب العمال

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على العمالة خلال عملية الإصلاح في قطاع الأعمال، قائلا: "كل النقاش في عملية الإصلاح في قطاع الأعمال شايفين العمالة والحفاظ على حقوقها.. وبنحاول نعمل إصلاح.. كل إجراء للتصويب والإصلاح لا يمكن يكون على حساب العمال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "العامل ملوش ذنب في عملية الإصلاح.. وبالتالي مفيش إجراء إلا بنأكد الحفاظ على حقوق العمال.. والدولة فقط تتحمل التكلفة.. ومش العامل.. اهل الشر بياخدوا الكلام وبيعملوا عليه.. الإصلاح لن يكون على حساب حقوق العمال".