اليوم السابع
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الرئيس السيسى: القطاع الخاص شريك معنا.. ونزول الشركات البورصة توجه الدولة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:20 ص
الرئيس السيسى: القطاع الخاص شريك معنا.. ونزول الشركات البورصة توجه الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالي أسوان على تحملهم التلوث الناتج عن تطوير مصنع كيما قائلا: "مش هنسى أقول للناس في أسوان تحملتم شكل من أشكال التلوث، وأوعدكم إن المعايير البيئية حققت حماية حقيقية لكم، نحافظ إحنا كمان كمسئولين عن المشروع باستثمار هذه المعايير، مش هذا المشروع فقط، بل مشاريع القطاع الخاص أيضا، لأن البيئة مصلحة الناس كلها، ومحدش يؤذى غيره علشان المنشأة مشتغلتش كلها، فيه أجهزة في الدولة بتراجع المصانع بتاع القطاع القطاع الخاص والعام، محدش في هذا الموضوع يستثني، كلنا زى بعض لأننا بنؤذى بلدنا".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: "أشكر الوزير هشام ومجموعة العمل، وأشكر القائمين على التطوير في مصنع كيما والمحالج، لكن مش عاوزين ننسى إن التطوير لابد أن منغلطش غلطات مشينا فيها قبل كده".
 
وتابع الرئيس: "توجهنا أن القطاع الخاص يبقى شريك معانا والشركات تنزل البورصة وده توجه دولة علشان القوائم المالية والمراقبة الحقيقية التي تساعدنا في تحقيق المعايير.

الرئيس السيسى

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مصر

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مصنع كيما أسوان

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