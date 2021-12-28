"الرؤية والإنجاز".. الهيئة الهندسية نفذت طرق وكبارى وأنفاق بـ200 مليار جنيه × 7 سنوات

كتب رضا حبيشى

. كشف كتاب " الرؤية والإنجاز "، الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، حجم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة فى قطاع النقل، لافتا إلى أنه تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات الطرق والكبارى وتطوير السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائى خلال آخر 7 سنوات

وأكد كتاب "الرؤية والإنجاز" أن الهيئة الهندسية نفذت 69 نفقا بتكلفة 3.6 مليار جنيه بعضها انتهى تنفيذها والبعض الآخر جارى تنفيذه أهمها إنشاء نفق الشهيد اللواء أحمد فوزى بمحافظة الإسماعيلية وعدد 5 أنفاق بمحور شنزو آبى وإنشاء نفق الأسمرات، وإنشاء نفقين بمدينة الإسماعيلية أسفل قناة السويس بطول 5.8 كم، وإنشاء نفقين بمدينة بورسعيد أسفل قناة السويس بطول 7.8 كم، وإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بجوار نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس أسفل قناة السويس.

كما تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ عدد 308 مشاريع كبارى تم وجارى تنفيذها بتكلفة 41.6 مليار جنيه أهم المنفذ منها إنشاء محور عدلى منصور بطول 7 كم، وإنشاء كوبرى النيل الغربى أو ما يسمى محور روض الفرج، وإنشاء كوبرى سندوب الخارجى بطول 4.3 كم، وإنشاء كبارى مدينة نصر ومصر الجديدة، فيما يجرى تنفيذ وإنشاء 5 كبارى على طريق بحيرة المنزلة وكوبرى جيهان السادات (محور الفردوس) وكوبرى امتداد محور شنزو آبى مع الدائرى.

وتحملت الهيئة الهندسة للقوت المسلحة تنفيذ عدد 215 مشروع طريق تم وجارى تنفيذها بتكلفة 152.6 مليار جنيه وأهم المنفذ منها طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بطول 220 كم، طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بطول 117 كم، طريق القاهرة / العين السخنة بطول 88 كم، ومحور محمد بن زايد الجنوبى العاصمة الإدارية، ويجرى تنفيذ تطوير لطريق توشكى / شرق العوينات بطول 360 كم، وتطوير طريق الواحات الداخلة - شرق العوينات بطول 331 كم، وتطوير طريق الفرافرة / الداخلة بطول 325 كم، ورفع كفاءة طريق الصعيد الحر يطول 98 كم، مع إنشاء 4 محاور رئيسية على النيل هى شمال الأقصر ومنفلوط وشبراخيت وسمنود.