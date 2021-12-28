اليوم السابع
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التضامن تعلن تنظيم معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية 2022 بمحافظة المنيا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:20 م
التضامن تعلن تنظيم معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية 2022 بمحافظة المنيا معرض ديارنا - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تنظم وزارة التضامن الاجتماعى خلال الأسبوع المقبل فى مطلع عام 2022 معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بمحافظة المنيا، والذى يستمر لمدة أسبوعين، ويشارك فيه حوالى 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاونى ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيى القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج، ويأتى المعرض فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالى فى تحريك الاقتصاد المحلى من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة فى سعرها.

ويقام المعرض فى استراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا، حيث من المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، والدخول مجاناً مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

ومعرض "ديارنا" بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة فى كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعى فى الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانًا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الانتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنى التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

 


التضامن

معرض ديارنا للأثاث بالمنيا

الحرف اليدوية

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