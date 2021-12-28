وأكد البرلمان العربى في بيان صحفي اليوم أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال البيان، إن القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات فرضها التصعيد الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وخاصةفي القدس المحتلة بحاجة لكافة الجهود العربية من أجل استعادة الحق الفلسطيني المسلوب في أرضه وكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الحالي.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني، لمساعدة تلك الجهود التي تبذلها الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصرالعربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



كما طالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.