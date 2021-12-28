اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:20 م
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البحث عن سائق ميكروباص اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقى بحدائق أكتوبر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:01 م
البحث عن سائق ميكروباص اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقى بحدائق أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لضبط سائق سيارة ميكروباص، اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص وأشارت التحريات إلى أن المصاب كان يسير عكس الاتجاه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص وإصابة أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات تبين أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه، وبين سيارة نجل الإعلامية منى العراقي، وهو طالب بالجامعة الكندية، مما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص الذي ترك المكان بحجة تلقيه العلاج تاركا سيارته وبطاقته. وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لضبط السائق، وتولت النيابة التحقيق.


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