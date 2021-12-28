الاستثمار الأوروبى يدعم تأمين إمدادات الطاقة فى غرب البلقان

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، عن تقديم قرض استثماري بقيمة 28.9 مليون يورو لتأمين إمدادات الطاقة لدول غرب البلقان من خلال تنفيذ خطة ربط الغاز بين مقدونيا الشمالية واليونان بهدف تنويع مصادر الطاقة وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاندماج في سوق الطاقة الإقليمي وسوق الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ليليانا بافلوفا، المسئولة عن منطقة غرب البلقان، إن المشروع ذي الأولوية للاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة توصيل الطاقة في وسط وجنوب شرق أوروبا (CESEC) يأتي ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية في مجال الطاقة الوطنية لشمال مقدونيا لتأمين مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة في حالة النقص وزيادة المنافسة في السوق والاتصال بأسواق الغاز الطبيعي بشكل متزايد في اليونان والابتعاد تدريجيًا عن استخدام الفحم.

وأشارت إلى أن البنك قدم أيضًا منحة قدرها 12.4 مليون يورو في إطار برنامج البنك للاستثمار في غرب البلقان (WBIF).

من جهته، أعرب وزير مالية مقدونيا الشمالية، فاتمير بيسيمي، عن امتنانه لدعم البنك الأوروبي المستمر لمقدونيا الشمالية، مضيفًا أن المشروع يعمل على استقرار امدادات الطاقة خاصة في مجال الصناعة، وبالتالي المساهمة في نمو اقتصادي أكثر استدامة في جمهورية مقدونيا الشمالية ورفع مستويات المعيشية وكذلك تطوير شبكات النقل والطاقة الأساسية في غرب البلقان.

ويربط المشروع خطوط الغاز بطول 68 كم في مقدونيا الشمالية بدءًا من الحدود بالقرب من جيفجيليا وانتهاءً بالقرب من بلدة نيجوتينو وذلك ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لتأمين إمدادات الطاقة في المنطقة في المستقبل.

وبحسب البيان، أكد رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في مقدونيا الشمالية، ستيفن هودولين، التزام المفوضية الأوروبية بتنفيذ خطة الاستثمار الاقتصادي في البنية التحتية وربط خطوط الغاز بين مقدونيا الشمالية واليونان من خلال استثمار أكثر من 2 مليون يورو في إعداد المشروع و12.425 مليار لتمكين التحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة والخضراء والنظيفة وتحسين الصحة البيئية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي استثمر 144 مليون يورو في مقدونيا الشمالية منذ بداية الوباء في عام 2020 في إطار مبادرة فريق أوروبا لدعم التعافي الأسرع للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية الحيوية.