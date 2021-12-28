وذكرت صحيفة "الجريدة الكويتية"الصادرة اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة لا تستطيع تحمل أعباء المشاريع الضخمة وحدها»، مجددا الثقة بوزير الكهرباء محمد شاكر «الذي استطاع تحقيق إنجاز حقيقي من تحويل مصر من دولة تعاني عجزا في قطاع الكهرباء، إلى دولة مصدّرة في غضون 5 سنوات».

من جانبها،قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،أكد على أن المستهدف هو وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار .

ونوهت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس السيسي وتأكيدة أننا «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبها إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة .