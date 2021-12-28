اصلاح تسريب بخط مياه فى مركز ميت سلسيل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهدت قرية اللطايفة التابعة لمركز ميت سلسيل شمال محافظة الدقهلية، وجود كسر بسيط بخط مياه، نتج عنه تسريب فى المياة ، كما شهدت عزبة الربعمائة انهيار عداية .



وقد ورود بلاغ من الأهالي بوجود كسر بخط مياه 6 بوصة بقرية اللطايفة مما نتج عنه تسريب ، وانهيار (عداية )6 بوصات بعزبة الربعمائة.



على الفور وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، التعليمات للعميد محمد أبو العينين هجرس رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، لحل المشكلة ، وعلى الفور توجهت رشا مأمون نائب رئيس المركز للوقوف على تطوراته.



وبالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بميت سلسيل بقيادة المهندس محسن محرم مدير المنطقة، كما حضر للموقع محمود بلبول مسئول شبكات المياه بالقرى بالمنطقة، وتم التعامل مع البلاغات بمعدات الشركة، بحضور مسئولى الصيانة تم عمل الصيانة اللازمة وعودة الأمور لطبيعتها.







