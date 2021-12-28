استمرار حملات النظافة بمركز الغنايم لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين.. صور

أسيوط- فريق محافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة، وذلك بإشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين ، والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل لافتاً إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين ، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة، للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.



كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة خالد عويس رئيس المركز، قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بإستخدام سيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية لكنس الشوارع، وإزالة الأتربة القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات والكتل السكنية ، تحت إشراف قسم النظافة مما يكون له أكبر الأثر في تحسين مستوى النظافة، وإضفاء الشكل الجمالي على مدينة الغنايم كما امتد العمل الى قرية العزايزة حيث تم إزالة جميع المخلفات والقمامة من شوارع العزايزة ، وأولاد محمد ونزلة القديم ومحيط المدارس بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزايزة في جهود متواصلة ليلًا ونهارًا، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين.



كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.









الحملات



جانب من الحملات



جانب من حملات النظافة بالغنايم



جانب من حملات النظافة



حملات النظافة بالغنايم



حملات النظافة







