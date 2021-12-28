إيقاف أعمال بناء وإزالة فورية فى المهد لمنزل بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

نجحت حملة مكبرة لحى ثان المحلة بقيادة المهندس تامر عبد الباري نائب رئيس الحي، بإشراف المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحي، فى إيقاف أعمال وإزالة الشدة الخشبية بالدور الأرضى لمنزل بشارع مدرسة الفرير بمنطقة السبع بنات، وتم التحفظ على مواد البناء، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لعدم الحصول على رخصة بناء ومخالفته لقانون البناء الموحد.

وأكد رئيس الحي فى بيان له، أن حملات إزالة المباني المخالفة للقانون التى تتم بالتنسيق مع قوات الشرطة هدفها إزالة التعديات فى المهد وتأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على النسق الحضارى للمبانى وتأكيد سيادة القانون، ومنع الاعتداء على حرم الطرق، ومخالفة قيود الارتفاع المحددة فى قانون البناء الموحد.