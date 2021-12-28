إلزام عبد الناصر زيدان بتعويض نصف مليون جنيه لخالد الغندور

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، بإلزام الأخير بمبلغ نصف مليون جنيه، حيث كان الغندور قد طالب بتعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة.

كان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض قدرة عشرة ملايين جنيه، جراء قيامه بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية ساخرة من الغندورووضعه صور كرتونية.

وحوت كلمات تلك الأغنية - حسب الدعوى- ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.