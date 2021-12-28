أوميكرون يفسد خطط سفر الكريسماس.. "ذا هيل": إلغاء 2500 رحلة فى 24 ساعة

كتبت: نهال أبو السعود

تقرر إلغاء أكثر من 2500 رحلة طيران حول العالم من ضمنهم ألف رحلة على صلة بالولايات المتحدة مع زيادة حالات الإصابة، حيث لا يزال متحور أوميكرون يسبب اضطرابات وتأخيرات مما يتسبب في فوضى في خطط السفر لقضاء العطلات.

سجلت إحصائيات الإلغاء والتأخير المباشرة لشركة مراقبة حركة الطيران "flight aware"1011 رحلة جرى إلغاؤها داخل الولايات المتحدة أو خارجها أو داخلها اعتبارًا من بعد ظهر يوم الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من 2400 تأخير.



تضع "خريطة البؤس" للشركة حاليًا مطار سياتل تاكوما الدولي على أنه "الأكثر بؤسًا" في الولايات المتحدة، مع أكبر عدد من الرحلات الملغاة أو المتأخرة.



على الصعيد العالمي، سجلت الشركة ما يقرب من 7700 تأخير وأكثر من 2500 رحلة ملغاة، وتعد شركة طيران شرق الصين الأكثر تضررًا حاليًا، حيث تم إلغاء أو تأخير أكثر من 500 رحلة يوم الاثنين، ما يمثل قرب ربع رحلاتها المجدولة.



في الولايات المتحدة، تعرضت SkyWest Airlines - ومقرها في ولاية يوتا - لأكبر قدر من اضطرابات الرحلات ، مع 249 إلغاءً و234 تأخيرًا، كما تأثرت شركات ألاسكا إيرلاينز ويونايتد وأمريكان إيرلاينز ودلتا بشكل كبير، مع وجود جميع الشركات الأربع ضمن العشرة الأوائل من تلك التي تتعامل مع خطط السفر المضطربة.



وقالت شركات الطيران، إنها تكافح مع قضايا التوظيف لأن العديد من أفراد قوتها العاملة يطالبون بالتوقف عن العمل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في الحالات مع استمرار انتشار أوميكرون.



أثر الطقس الشتوي بشكل خاص على الرحلات الجوية في مطار مينيابوليس - سانت بول الدولي ، ومطار سياتل تاكوما الدولي، ومطار سولت ليك سيتي الدولي.



وقال جون لاف، مدير العمليات في شركة طيران دلتا الأمريكية: "دائمًا ما يكون إلغاء الرحلة هو الملاذ الأخير لشركة دلتا، إن النتيجة ليست صعبة على العملاء فحسب، بل على الأشخاص الذين لا يريدون شيئًا أكثر من الاعتناء بهم - لا سيما خلال العطلات".