أمطار متوسطة تضرب المنصورة مع أجواء غائمة على مدن الدقهلية.. لايف

الدقهلية شريف الديب

قدم اليوم السابع بث مباشر عن حالة الطقس بمحافظة الدقهلية ، حيث سقطت أمطار متوسطة على المنصورة ، وسط أجواء غائمة على باقى مدن المحافظة.

من جانبه، قال محافظ الدقهلية أيمن مختار إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى بمختلف المرافق الخدمية؛ نظرًا لما تعرضت له اليوم الثلاثاء من سقوط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة ومناطق متفرقة بالمحافظة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وغيوم كثيفة غطت سماء المحافظة.

وكلف المحافظ في بيان اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الكهرباء، بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفوري مع أية بلاغات.

وناشد المواطنين بعدم الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادي وخاصة الموجودة بالقرب من أية تجمعات للمياه، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والحماية المدنية.

كما رفعت شركة الكهرباء ومياه الشرب حالة الطوارئ لمواجهة أي أحداث طارئة قد تطرأ وتحسبًا لوقوع أي حوادث، ووجهت إدارة المرور السائقين على مختلف الطرق السريعة بتوخي الحذر وتخفيض السرعة واتباع إرشادات المرور؛ حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.