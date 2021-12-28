أفريقيا: 9.5 مليون حالة إجمالى الإصابات بكورونا على مستوى القارة

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ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية ارتفع إلى 9 ملايين و505 آلاف و168 إصابة، كما سجلت 227 ألفًا و479 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - فى أحدث إحصائيات، اليوم الثلاثاء، - أنه تم إعطاء أكثر من 185 مليونًا و502 ألف و904 أشخاص اللقاحات المضادة لكورونا فى جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافى بلغ 8 ملايين و508 آلاف و180 شخصًا بالقارة.

وأشارت إلى أنه يوجد فى جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.