اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:06 م
أكرم القصاص
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أفريقيا: 9.5 مليون حالة إجمالى الإصابات بكورونا على مستوى القارة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:00 م
أفريقيا: 9.5 مليون حالة إجمالى الإصابات بكورونا على مستوى القارة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
/أ ش أ/

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ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة الأفريقية ارتفع إلى 9 ملايين و505 آلاف و168 إصابة، كما سجلت 227 ألفًا و479 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

 

وأوضحت المراكز - فى أحدث إحصائيات، اليوم الثلاثاء، - أنه تم إعطاء أكثر من 185 مليونًا و502 ألف و904 أشخاص اللقاحات المضادة لكورونا فى جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافى بلغ 8 ملايين و508 آلاف و180 شخصًا بالقارة.

 

وأشارت إلى أنه يوجد فى جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.


أفريقيا

كورونا في أفريقيا

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