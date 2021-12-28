أسوشيتيد برس: انخفاض نسب مشاهدة الأخبار الأمريكية خلال 2021 بسبب ركود ما بعد ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت شبكات الأخبار انخفاضًا كبيرًا في نسبة المشاهدة في عام 2021 ، وفقًا لبيانات نيلسن بعد أن اجتذبت العديد من الشبكات جمهور أكبر في العام السابق وسط جائحة كورونا والانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، من بين قصص كبيرة أخرى.

أفادت وكالة أسوشيتيد برس أن الانخفاض في نسبة المشاهدة هذا العام كان أكبر بين شبكات الأخبار مع انخفاض بنسبة 38 % في مشاهدة أوقات الذروة خلال أيام الأسبوع لشبكة سي إن إن ، وانخفاض بنسبة 34 % لقناة فوكس الإخبارية، وانخفاض بنسبة 25 % بالنسبة لقناة إم إس إن بي سي.

وانخفضت نسبة المشاهدة في برنامج "World News Tonight" و "CBS Evening News" على قناة ايه بي سي بنسبة 12% لكل منهما ، وانخفضت نسبة مشاهدة برنامج Nightly News على شبكة ان بي سي بنسبة 14%.

خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، شهدت العديد من المنافذ الإخبارية زيادة في عدد مشاهديها وقاعدة مشتركيها مع تغطية الوتيرة السريعة لنشاط الحكومة الفيدرالية، ومع تولي الرئيس بايدن منصبه الآن ، شهدت المنافذ الإخبارية ما أطلق عليه البعض "ركود ما بعد ترامب" في تفاعل الجمهور.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن عدد الزوار على موقع واشنطن بوست انخفض بنسبة 44 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق ، في وقت قريب من انتخابات 2020 ، بينما انخفض بنسبة 34 في المائة في صحيفة نيويورك تايمز.